كاهن رعية دير القمر: صورة سيدة التلة العجائبية التي قدمت للرئيس عون ليست ايقونة مكرسة

أبدى كاهن رعية ​دير القمر​ الاب جوزيف بو عون عن استغرابه لـ"الضجة المفتعلة التي اثيرت حول صورة ​سيدة التلة​ العجائبية التي تظهر سيدة التلة العجائبية تحتضن يسوع وفي الزاوية الثانية منها صورة ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون والتي قدمت له نهاية قداس الاحد"، موضحة أن "هذه الصورة هي هدية من ابناء الرعية لمشاركة الرئيس عون اياهم القداس الالهي وهي عربون محبة ودعاء كي تحمي ​العذراء​ رئيس الجمهورية وسبق ان قدمت صورة مماثلة الى الرئيس ​كميل شمعون​ عندما حضر قداسا في الكنيسة نفسها".

وفي تصريح له، أكد الاب بو عون أن "الصورة ليست ايقونة مكرسة ولا ترفع على المذابح او تُبخّر بل هي صورة تذكارية شخصية لرئيس الجمهورية كي تحميه سيدة التلة العجائبية"، داعياً إلى "عدم استغلال هذه المناسبة لاخذها الى اهداف اخرى ليست رعية دير القمر معنية بها".