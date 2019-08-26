تيمور جنبلاط جال على قرى شوفية واطلع على شؤون الاهالي

قام رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ بجولة تفقدية على بلدات نيحا، جباع ومعاصر ​الشوف​، يرافقه وكيل داخلية الشوف في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ الدكتور عمر غنام، حيث التقى الأهالي تقدمهم مشايخ، ورؤساء بلديات ومخاتير، وفعاليات، إطلع منهم على شؤون وشجون ابناء القرى والهموم الحياتية والمعيشية، مقدما واجبات اجتماعية.



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