سليمان: الاعتداء الاسرائيلي اعتداء سافر يجب ان يتم الرد عليه بتوازن

رأى الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ في حديث تلفزيوني أن "الاعتداء الاسرائيلي الذي حصل على الداخل ال​لبنان​ي هو اعتداء سافر يجب ان يتم الرد عليه بتوازن وبمقدار الحدث الذي حصل لكن ليس من قبل ​حزب الله​ بل من قبل ​الدولة اللبنانية​ بقرار من ​الرئيس ميشال عون​ الذي يجب ان يصدر قرارا بالرد ويضع القدرات المناسبة بتصرف ​الجيش اللبناني​ كي يتمكن من الرد".

وشدد على انه "يجب ان نبدأ بالتصدي لهذه المسيرات بالوسائل المتوفرة"، لافتا إلى ان "القصف في ​سوريا​ لا يتعلق في لبنان وكان على حزب الله ان لا يتدخل في سوريا وهذا الأمر منوط بسوريا للرد على القصف الاسرائيلي".

وأوضح انه "تكلمنا في الماضي عن تحييد لبنان لأن استراتيجية حزب الله هي من ضمن استراتيجية اقليمية لكن الاستراتيجية اللبنانية التي نبحث عنها هي استراتيجية لبنانية بحتة"، لافتا إلى ان "اسرائيل تهوى الاعتداء على لبنان وتريد ان يبقى لبنان ضعيفا لكننا تعهدنا بإقرار الاستراتيجية الدفاعية والجميع يطالبنا باقرارها".