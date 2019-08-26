قائد الجيش النقى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع

التقى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل على رأس وفد من الصناعيين ضم السادة عصام قاسم ، سليم عراجي ،عبد خضر، غسان صليبا ومديرة مكتبه رنا ابو فيصل ،وقد شكر ابو فيصل الجيش ال​لبنان​ي قيادة وأفرادا على جهودهم الجبارة في توفير مناخ جيد للاستثمار في لبنان في ظل اوضاع أمنية مثالية ، كما اطلع القائد من الصناعيين على المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في لبنان عامة وفي البقاع خاصة في ظل فلتان المعابر غير الشرعية مؤكدين ثقتهم ب​القيادة​ في إيجاد حل قريب للموضوع ،كما وضع الصناعيون إمكاناتهم بتصرف القيادة للنهوض ب​الاقتصاد​ ولدعم مسيرة الإصلاح التي يقودها فخامة ​الرئيس ميشال عون​ رئيس البلاد .

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