إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جدا بعدما انفجر فيه لغم أرضي على ضفاف نهر الاردن

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جدا بعدما انفجر فيه لغم أرضي داخل حقل ألغام في محيط كيبوتس غدوت على ضفاف نهر الأردن، وقد عملت ​مروحية​ عسكرية على نقله على الفور إلى المستشفى.

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