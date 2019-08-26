الأمم المتحدة تدعو الى ضبط النفس وتجنب التصعيد بعد سقوط طائرتين اسرائيليتين في معوض

دعا المتحدث بإسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك كل الاطراف الى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الهجوم الاسرائيلي بطائرات بدون طيار على معوض بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ولفت الى إن الأمم المتحدة غير قادرة على تأكيد التقارير حول الحادثة، وهي الأحدث في سلسلة الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في المنطقة في الأيام الأخيرة. وأضاف أن "الأمم المتحدة تدعو الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التحرك والخطابات. من الضروري للجميع تجنب التصعيد والتزام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واوضح ان الأمم المتحدة "أخذت علما" بتصريحات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي ندد بالهجوم باعتباره "إعلان حرب".
وقال دوجاريك إن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تلقى ايضا رسالة من الحكومة اللبنانية بشأن هذا الموضوع.
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