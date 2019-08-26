اشار مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، الى ان احدى القنابل المضيئة التي اطلقها الجيش الاسرائيلي قبل قليل من مواقعه في تلة الرادار ادت الى اشعال حريق في الاحراج المحاذية للسياج الشائك قرب بركة النقار خراج بلدة شبعا من الجهة المحتلة.
وتوجهت سيارة من الدفاع المدني واخرى من الصليب الاحمر في بلدة شبعا الى منطقة البيادر عند بركة النقار خوفا من اتساع رقعة الحريق بإتجاه الاراضي المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القنابل المضيئة الاسرائيلية ادت لحريق بخراج بلدة شبعا من جهة المحتلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.