النشرة: القنابل المضيئة الاسرائيلية ادت لحريق بخراج بلدة شبعا من جهة المحتلة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، الى ان احدى القنابل المضيئة التي اطلقها ​الجيش الاسرائيلي​ قبل قليل من مواقعه في تلة الرادار ادت الى اشعال حريق في الاحراج المحاذية للسياج الشائك قرب بركة النقار خراج ​بلدة شبعا​ من الجهة المحتلة.

وتوجهت سيارة من ​الدفاع المدني​ واخرى من ​الصليب الاحمر​ في بلدة شبعا الى منطقة البيادر عند بركة النقار خوفا من اتساع رقعة الحريق بإتجاه الاراضي المحررة.