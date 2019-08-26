كيف فشلت قنوات الإخوان فى التحريض ضد مصر؟.. أستاذ علوم سياسية يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الإخوان فى الخارج والبرامج التحريضية التى يبثونها عبر قنواتهم هدفها تزوير الحقائق والتأكيد على وجودهم ومحاولة الاستمرار فى استقطاب مؤيدهم في الخارج، متابعا: سيفشلون فى مهمتهم.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الخطاب الإعلامى لقنوات الإخوان سيظل محرضا على الدولة المصرية فى الخارج وكلما حققت الدولة المصرية إنجازات حقيقية بشهادة دول العالم وخاصة فى الملف السياسى والاقتصادى كلما زاد التحريض على مصر من قبل قنوات الجماعة.
وتابع الدكتور طارق فهمى: ستستمر جماعة الإخوان فى محاولة التشويش على الإنجاز المصرى فى الخارج، واستعادة مصر تأثيرها الكبير فى العالم وفرنسا هى من تقود قاطرة الاتحاد الأوروبى وألمانيا.
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