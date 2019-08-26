شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": تصريحات السيسي تتطلب تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة السبع الكبار، والتى طالب فيها بحل الأزمة الليبية يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته، خاصة أن هذه القمة بحضور الدول السبع الكبرى سواء اقتصاديا أو سياسيا.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسى تطالب الدول الكبرى بأن تتوقف عن تغافل ما يحدث فى ليبيا، خاصة أن ما يحدث فى ليبيا يشهد تغافل متعمد من قبل المجتمع الدولى.

ولفت النائب طارق الخولى، إن ليبيا تشهد نشاط مكثف وتجمعات للتنظيمات الإرهابية التى هربت بالتحديد من سوريا والعراق، وبالتالى أصبح من مهام المجتمع الدولى أن يتكاتف لدحر الإرهابيين فى ليبيا.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال خلال مؤتمر القمة السبع، إن تفاقم الأوضاع فى ليبيا أثر على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذى تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة فى انتشار الميليشيات المسلحة، ويقتضى تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، وبما يضمن سلامة الشعب الليبى الشقيق، ويحفظ له مقدراته وموارده.