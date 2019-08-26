إلى جانب الغناء.. أيمن السرحاني يقتحم عالم الانتاج -فيديو

اختار الفنان أيمن السرحاني، أبرز أسماء صنف أغنية “الواي واي” في المغرب، دخول تجربة جديدة، متعلقة بالفن كذلك، هي انتاج أغنية لفنان صاعد .

وراهن أيمن السرحاني، على اسم صوت شاب يدعى زكرياء علي، ليتكلف بانتاج أغنية له، صدرت مؤخرا، بعنوان “حياة جديدة”.

وتعتمد أغنية الفنان الشاب زكرياء علي، على ايقاعات ثراتية قريبة للأمازيغية، مع إضفاء لمسة شبابية، و كلمات تتمشى مع الأغنية العصرية، وقد لقيت استحسانا من طرف الجمهور.

ويأتي توجه أيمن السرحاني نحو الانتاج، في وقت تراجعت نسبة نجاح أغانيه الجديدة إذا ما قارنها مع فترة بروز، علما أن له أعمال تجاوزت 100 مليون مشاهدة في تلك الفترة.