اعتقال 4 أشخاص بينهم فتاتين داخل مستشفى خريبكة..ضبطوا في إحدى القاعات وهم في أوضاع تستدعي الشكوك!

في واقعة غريبة، أثارت إستياء ساكنة مدينة خريبكة؛ ألقت المصالح الأمنية، في ساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، القبض على ممرضة متدربة وصديقتها، إضافة إلى شابين أخرين، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

وأفادت مصادر “اليوم24″، أنه تم ضبط الممرضة المتدربة وهي في نفس الوقت مسؤولة عن مصلحة الطب العام في المستشفى الحسن الثاني، من طرف رجال الأمن الخاص وشرطي المداومة، بإحدى القاعات التابعة للطب العام بمعية صديقتها وشخصين أخرين غرباء عن المستشفي، وهم في حالة غير عادية، تستدعي الشكوك.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المتدربة استعملت رفقة اصدقائها الثلاث، (شابة وشابين) إحدى القاعات في مستشفى الحسن الثاني، لتفريغ نزواتهم الشخصية، الشيء الذي دفع بالشرطي المداوم ابلاغ عناصر الديمومة بأمن مفوضية خريبكة.

هذا، ومن المرتقب أن يتم إحالة الأشخاص الأربعة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، مساء اليوم الاثنين.