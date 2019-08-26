حمد الله خارج مباراة السد وأمرابط في التشكيلة الأساسية _صورة

خلت التشكيلة الرسمية وكرسي احتياط فريق النصر السعودي، التي ستواجه مساء اليوم الاثنين، نادي السد القطري برسم ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، خلت من اسم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف بطل السعودية.

ويعود سبب غياب صاحب 28 عاما، إلى الإصابة التي لحقت به الخميس الماضي، على مستوى مفصل القدم، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري السعودي أمام ضمك، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين دون رد، وقع ثانيهما حمد الله.

وفرضت الإصابة على المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، الغياب عن التداريب الجماعية لفريقه، حيث لازم في الأيام الأخيرة العيادة الطبية لنادي النصر، قبل أن يتأكد رسميا غيابه عن مباراة ربع نهائي أبطال آسيا.

في المقابل شهدت التشكيلة الرسمية للفريق السعودي، تواجد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، الذي ضمه البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر إلى قائمة فريقه الآسيوية في دور الربع، محل البرازيلي مايكون.