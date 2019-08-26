الفوضى هي البيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

المَطهَر في اللاهوت المسيحيّ عالم روحيّ موجود بين الجنّة والجحيم؛ فالأرواح المحكومة بدخول المَطهَر ليست شرّيرة بما يكفي لتُقذَف في الجحيم، إنّما عليها تطهير خطاياها حتّى تدخل الجنة. تُصوّر قصيدة دانتي من القرن الرابع عشر، "الكوميديا الإلهيّة"، المطهر جبلًا على هيئة جزيرة، يضمّ سبع شُرفات مع سلالم تصل ما بينها، تمثّل كلّ شرفة واحدةً من الكبائر السبع، تُجبَر الأرواح على صعود السلالم حتّى تصل أعلى الجبل، لتُثبت بذلك أنّها قد طُهِّرت من خطاياها في كلّ شرفة، قبل أن تتمكّن أخيرًا من الوصول إلى الفردوس.

تعجّ هذه المنطقة الرماديّة، هذا المَطهَر، بالألم والفوضى. يُقال لأولئك الّذين يعيشون فيها إنّه مكان غير طبيعيّ وغير مقدّس، ولكي يتمكّن المرء من الهروب منه، لا بدّ له من اختيار هويّة واحدة فقط

على غرار الجنّة والجحيم، كثيرًا ما يُنظر إلى مفهوم المكان والانتماء – "مَحَلّنا" – بعين الأبيض والأسود؛ فإمّا أن تكون واحدًا مِنّا وإمّا واحدًا منهم، إمّا أن تكون من هُنا وإمّا من هناك. إلّا أنّه ثمّة منطقة رماديّة بين هذين القُطبَين؛ عالَم رحب ليس طاهرًا ولا واضحًا بتفاصيله، يصعب تعريفه أو إدراكه، عالم ما بين بين، ينتمي إلى أشخاص علقت هويّاتهم في حالة دائمة من المِحَن الجغرافيّة أو الإيمانيّة أو القوميّة أو غيرها؛ فقد يُصادف - مثلًا - أن يكون الوالدان من خلفيّتَين عِرقيّتَين أو ثقافيّتَين مختلفتَين، أو أن يولد المرء في بلدة وينشأ في بلدة أخرى، والدولة الّتي يعيش فيها المرء قد لا تكون هي نفسها الدولة الّتي يشعر فيها بأنّه مرغوب فيه.

تعجّ هذه المنطقة الرماديّة، هذا المَطهَر، بالألم والفوضى. يُقال لأولئك الّذين يعيشون فيها إنّه مكان غير طبيعيّ وغير مقدّس، ولكي يتمكّن المرء من الهروب منه، لا بدّ له من اختيار هويّة واحدة فقط، "مَحَلّ" واحد فقط. وهكذا، نحاول صعود الجبل، راجينَ أن نُثْبت لمَنْ حولنا أنّنا، بالفعل، منهم، وأنّ وطنهم هو وطننا أيضًا. إلّا أنّ المَطهَر مكان قاسٍ، ما نلبث أن نجتاز اختبارًا واحدًا فيه حتّى يظهر لنا اختبار آخر، وعندما نفشل نُقذَف أسفل الجبل من جديد. ليس لدينا سلطان على أنفسنا وليس ثمّة نهاية لهذه المعركة التصاعديّة. وحدهم الآخرون، الّذين يلعبون دور الإله، مَنْ يمكنهم أن يحدّدوا متى تكون أرواحنا مُطهَّرة ومتى يمكن قبولنا. وحدهم مَنْ يقرّر متى ندخل الجنّة.

الآخرون هم مَنْ يقرّرون متى يجب عليهم قبولنا ومتى يجب عليهم تجاهلنا، والأحكام لا تبقى على حالها أبدًا: فاليوم يقبلوننا لأنّنا فعلنا "الصواب"، وفي يوم آخر ينبذوننا لأنّنا ارتكبنا "الخطأ"

نادرًا ما يُتاح لكثير من الفلسطينيّين – الّذين يتقلّبون بين هويّات مختلفة – تحديد هويّة "المَحَلّيّ" بمَحض إرادتهم الحُرّة؛ فإنّ من شأن امرأة فلسطينيّة في الشتات تزور وطنها، مثلًا، أن تظهر في عيون الآخرين أجنبيّة، يسخرون منها للغتها العربيّة المكسّرة ولنشأتها الغربيّة، أو أن تشعر امرأة فلسطينيّة تنتقل للعيش في بلدة زوجها بأنّها غريبة عن البلد، على الرغم من مكوثها هناك لفترة طويلة من الزمن، وعلى الرغم من محاولاتها الاندماج مع عائلتها الجديدة ومجتمعها الجديد، أو أن يُجْبَر فلسطينيّون كويريّون أو متحوّلون يناضلون من أجل تحرير شعبهم على إخفاء هويّتهم الحقيقيّة، مدركين أنّ الكثيرين سوف يزدرونهم لو عملوا مَنْ أَحَبّوا.

في هذا المَطهَر، كلّ فكرة تراودنا، وكلّ عمل نقوم به، وكلّ كلمة نتفوّه بها، تكون عرضة دائمًا لإطلاق الأحكام، والآخرون هم مَنْ يقرّرون متى نكون مَحَلّيّين ومتى نكون غرباء. الآخرون هم مَنْ يقرّرون متى يكون رأينا شرعيًّا ومتى لا يكون. الآخرون هم مَنْ يقرّرون متى يجب عليهم قبولنا ومتى يجب عليهم تجاهلنا، والأحكام لا تبقى على حالها أبدًا: فاليوم يقبلوننا لأنّنا فعلنا "الصواب"، وفي يوم آخر ينبذوننا لأنّنا ارتكبنا "الخطأ"؛ فإذا بنا نُترَك، مُسربَلين بلعنة هذا الوجود الأبديّ، مع شعور بالعجز والريبة والوجع والضياع.

في الحقيقة، ليس ثمّة جنّة ولا جحيم، لا أبيض ولا أسود، لا فوز ولا خسارة. بشكل أو بآخر، جميعنا عالقون في عالم رماديّ

ولكن ماذا لو كان الآخرون على خطأ؟ ماذا لو كان المَطهَر مكانًا يبعث على الثبات؟ ماذا لو كانت ريبتنا في واقع الأمر وضوحًا ويقينًا؟ ماذا لو كانت فوضانا شيئًا جميلًا؟

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في الحقيقة، ليس ثمّة جنّة ولا جحيم، لا أبيض ولا أسود، لا فوز ولا خسارة. بشكل أو بآخر، جميعنا عالقون في عالم رماديّ، أحيانًا نجد الضوء وأحيانًا العتمة، على أنّ الرماديّ باقٍ إلى الأبد. إنّه صراع أبديّ لا حلّ له، جبل يستحيل الوصول إلى قمّته، ولا بأس في ذلك. لا أحد طاهر حقًّا. لا أحد يهرب من محنة النفس؛ لذا نكذب على أنفسنا، بشدّة، عندما نظنّ أنّنا يمكن أن نكون شيئًا واحدًا فقط، أنّنا لا ننتمي إلّا إلى مكان واحد، وهويّة واحدة، ومحلّ واحد. إنّنا كلّ شيء ولا شيء، وعلينا أن نقبل هذا الأمر؛ أن نقبل أنّ المَطهَر صار وطننا، أنّ الرماديّ بات قوّتنا، أنّ الفوضى هي مَحَلّنا.

أمجد عراقي

منسّق الدفاع في "عدالة"، محرّر مساهم في مجلّة 972+، محلّل سياسات في Al-Shabaka.