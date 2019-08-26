وزير الخارجية البحريني يعتبر الاعتداءات الإسرائيلية دفاعا عن النفس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألمح وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الإثنين، إلى اعتبار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والعراق كـ"دفاع عن النفس".

وفي هذا الإطار، اتهم وزير الخارجية البحريني إيران والقوى الموالية لها، بشن حرب على عدد من البلدان في المنطقة.

واعتبر أن ضرب التنظيمات الموالية لإيران وتدميرها هو "نوع من صنوف الدفاع عن النفس".

وكتب بن أحمد آل خليفة في تغريدة على تويتر، اليوم، أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني (حزب الله) وحشدها الشعبي (قوات الحشد الشعبي) في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم، فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

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وتابع وزير خارجية البحرين أن "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".

جاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني في أعقاب هجمات شنتها على إسرائيل على العراق ولبنان.