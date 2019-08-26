جونسون: سنواصل محادثات بريكست للحظة الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إنه مستعد لمواصلة محادثات خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة الأخيرة، ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف جونسون، خلال مؤتمر صحفي مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أنه مستعد لمواصلة المحادثات مع التكتل حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع قائلًا: "من الواضح بالنسبة لنا أن الانسحاب سيحدث مثلما هو مقرر في أكتوبر عندما سنتخذ خطوات للخروج بالشروط التي سنكون بحلول ذلك الوقت قد قمنا من أجلها باستعدادات هائلة وشاملة ورائعة".

وأوضح جونسون أن الشعب البريطاني ملّ من تصدر الانسحاب من التكتل لعناوين الصحف وإنه لا بد من أن يتم الخروج في موعده.

وأضاف أنه يريد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن سيكون على التكتل القبول بإزالة مسألة الحدود الأيرلندية من ذلك الاتفاق.