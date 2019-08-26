الزياني يبحث مع جريفيث تطورات الأوضاع باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث.



وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لاستئناف المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسبل تكثيف المساعي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

حضر اللقاء مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن الفريق مدخل دخيل الهذلي.