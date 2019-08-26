"ألوية العمالقة" تحذر أبناء شبوة اليمنية من تحريض "الإخوان"

دعت ألوية العمالقة الجنوبية، الإثنين، أبناء محافظة شبوة في اليمن إلى عدم الانجرار وراء دعوات تنظيم الإخوان وذراعه السياسية حزب الإصلاح التي تحرضهم على الاقتتال مع إخوانهم الجنوبيين.

وطالبت ألوية العمالقة، في بيان، الأطراف اليمنية بوقف إراقة الدماء وكف الشر وتهدئة الأمور وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار.

وقال البيان: "نأسف لموقف حزب الإصلاح ومن على شاكلتهم عندما لم يحركوا ساكنا طوال السنين بالجبهات ضد مليشيات الحوثي ورأينا مواقفهم المخزية والمضحكة".

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وأضاف أن "سهام الإخوان محفوظة باتجاه الحوثي، ولكنها موجهة وبقوة في نحور إخواننا الجنوبيين".

وتابع البيان أنه "في الوقت الذي كنّا فيه نقاتل الحوثي لتحرير أراضي الشمال في جبهة ساحل البحر الأحمر، كانت المفاجأة بتحريك قواتهم إلى الجنوب بدلا من الشمال نطالب بالجلوس إلى طاولة الحوار والتوقف عن إراقة الدماء".

وطالبت ألوية العمالقة الحكومة الشرعية بالاستماع للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن "مطالب الشعب الجنوبي واجبة عليكم السماع لها ونحن معهم بمطالبهم كوننا من أبناء الجنوب".

كما نصح البيان حزب الإصلاح الإخواني بتوجيه القتال نحو مليشيا الحوثي في الشمال وليس قتال الجنوبيين.