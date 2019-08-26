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وفد من حماس يزور القاهرة لبحث وقف التصعيد بغزة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

إيمان أحمد

الإثنين 2019/8/26 08:59 م بتوقيت أبوظبي

غارات إسرائيلية على غزة - أرشيفية

غادر وفد من حركة حماس، الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التطورات في غزة ووقف التصعيد في القطاع ومحاولة تجنيبه حربا جديدة.

وقال مصدر فلسطيني فضل عدم الكشف عن نفسه لـ"العين الإخبارية": "إن عضو المكتب السياسي لحماس روحي مشتهى، ومسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة توفيق أبونعيم، غادرا إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية".

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وذكر المصدر أن هذا التحرك يأتي في إطار الجهد المصري المتواصل لتجنيب قطاع غزة أي حرب ومواجهة جديدة، بعد موجة قصف متبادل كان آخرها القصف الإسرائيلي على غزة فجر اليوم.

ووفق المصدر؛ فإنه من المتوقع أن ينضم وفد من حركة الجهاد الإسلامي للمباحثات.

وأعلنت إسرائيل الليلة الماضية سقوط قذائف صاروخية أطلقت من غزة واعتراض عمليتي إطلاق، وهي رابع عملية إطلاق صواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلي في غضون 10 أيام، وفي كل مرة كان يتلو سقوط الصواريخ شن غارات على قطاع غزة.

وقررت إسرائيل، الإثنين، تقليص كمية الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بغزة؛ جراء إطلاق قذائف صاروخية من القطاع باتجاه أراضيها.

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