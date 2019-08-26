بريطانيا: متفقون على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، أن هناك فرصة لإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مع ختام قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بياريتس في فرنسا "لا يتعين السماح لإيران تحت أي ظرف من الظروف بامتلاك أسلحة نووية".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأكدا أن طهران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم.

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وقال ترامب "إن إيران ترغب في التوصل لاتفاق سريع بسبب انهيار اقتصادها ووصول التضخم لديها لمستويات قياسية".

وردا على اللقاء المقترح بين الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، أوضح ترامب أن اللقاء يجب أن يتم في حالة توفر الظروف الصحيحة.

من جانب آخر، أكد ماكرون أن إيران في حاجة إلى الالتزام بتعهداتها وتغيير سلوكها العدواني في منطقة الخليج.