البحرين: لا يُلام من يضرب إيران ويدمر أكداس عتادهم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر “لا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس”.