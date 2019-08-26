الان تتابع البحرين: لا يُلام من يضرب إيران ويدمر أكداس عتادهم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، إن إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر “لا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس”.
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