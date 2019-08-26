مباحثات خليجية أمريكية لضمان حرية التجارة الدولية في الخليج

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الإثنين، مع قائد القوات البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.

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وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، أن الاجتماع تطرق إلى جهود القوات البحرية الأمريكية لحماية الملاحة البحرية وضمان حرية التجارة الدولية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، وسبل تعزيز التعاون الخليجي الأمريكي في هذا المجال.

وأضاف البيان، أن الجانبين ناقشا المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة لحشد الجهود الإقليمية والدولية لضمان أمن وسلامة إمدادات الطاقة من المنطقة حماية للاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات بين إيران من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر، حيث تفاقمت الأزمة بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة في الخليج، واحتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، مطلع يوليو الماضي.