الان تتابع “ألوية العمالقة” تدعو الأطراف اليمنية إلى وقف إراقة الدماء وتهدئة الأمور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:44 م, 26 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 متابعات- الخليج 365 أصدرت قوات ألوية العمالقة، اليوم الإثنين، بيانًا دعت فيه الأطراف اليمنية، إلى وقف إراقة الدماء وتهدئة الأمور والجلوس إلى طاولة الحوار.

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