عاجل  ..  «مدني الطائف» يسيطر على حريق نشب بسوق المسترجعات

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الإثنين 26 أغسطس 2019

فرق الدفاع المدنى أثناء اخماد الحريق

كتب الخليج 365

تمكنت فرق الدفاع المدني بالطائف من إخماد حريق اندلع، مساء اليوم، بحراج المسترجع بحي النسيم دون إصابات.

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وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف تمكنت، مساء اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في 12 محلًا ضمن حراج المسترجع بحي النسيم تعمل في عدة أنشطة مختلفة تصل مساحتها إلى ٨٤٠م٢.

وأضاف متحدث الدفاع المدني بمكة، أن الفرق تابعت أعمالها في إخلاء محيط الحادث من الموجودين، مشيرة إلى أنها شرعت في عمل ساتر مائي للحيلولة دون انتشار الحريق للمواقع المحاذية.

وأكد أن فريق التحقيق تمكن من الوصول إلى نقطة بداية الحريق والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، والتي تحددت في أعمال اللحام من قبل العمالة، مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق ما زالت قائمة.