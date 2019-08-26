شاهد بث مباشر لختام #معسكر_طويق_السيبراني بالسعودية 

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية أختتمت اليوم في السعودية ، فعاليات معسكر طويق السيبراني الذي حظي بإختمام العديد من المتابعين والنشطاء على منصات مواقع التواصل الإجتماعي .

وتخرج من المعسكر 100 شاب وشابة من أبناء السعودية بعد تأهيلهم وظيفياً لما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل والإبداع في شتّى مجالاتها . Advertisements وأعتبر النشطاء والمهتمون نجاح هذه المعسكر، بإنه قفزة نحو الأمام كعادة أبناء المملكة . لمشاهدة الفيديو Advertisements

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