شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: ضرب إيران دفاع عن النفس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد، أن مواجهة اعتداءات إيران أو حتى ضربها يعتبر دفاعاً عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الوزير البحريني عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «إن إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها، وحزبها اللبناني، وحشدها الشعبي في العراق، وذراعها الحوثي في اليمن، وغيرهم».

وأضاف: «لا يُلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم، إنه دفاع عن النفس»؛ مستشهداً بالمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد بكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء.