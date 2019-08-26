سرقات واختطافات تضع تركيا في قمة الدول «غير المرغوب فيها»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

فيما عثر على المواطنة السعودية المختطفة في تركيا عبير العنزي أمس، والتي سبقت عملية اختطافها عمليات اعتداءات وسرقات عدة لمواطنين سعوديين وخليجيين، أجمع مراقبون على أن ما حدث هو تكرار لما يجري منذ سنوات على الأراضي التركية من عمليات اغتيال وتفجير كانت خلفها علامات استفهام عدة، تضع تركيا ضمن أكثر الدول غير المرغوب في زيارتها.

وتعرضت شخصيات دبلوماسية سعودية لمحاولات اغتيال فاشلة عدة داخل تركيا، حيث نجحت إحدى العمليات عام 1988 في اغتيال السكرتير الثاني بالسفارة السعودية عبدالغني بديوي.

ووضعت تلك الأحداث تركيا كبيئة خصبة للعمليات الإجرامية التي تسجل ضد مجهولين.

بعض الأحداث التاريخية في تركيا:

1958 عدد من المتفجرات تصيب السفارة الأمريكية.

1979 أربعة أشخاص يهاجمون السفارة المصرية في تركيا.

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1988 اغتيال السكرتير الثاني بالسفارة السعودية بتركيا عبدالغني بديوي.

1990

محاولة اغتيال فاشلة لموظف الملحقية السعودية بتركيا عبدالرحمن الشريوي.

محاولة اغتيال فاشلة للدبلوماسي السعودي عبدالرزاق كشميري في تركيا.

زراعة قنابل ناسفة في سيارة الموظف فيكتور مارويك بالسفارة الأمريكية في تركيا، والذي قتل على الفور.

الاعتداء على موظف السفارة المصرية عبدالله القربي وإصابته بإصابات بالغة.

استهداف موظفين في السفارة الهندية والسفارة اليوغسلافية (سابقا).

19912003 تفجيرات بإسطنبول واستهداف للسفارة البريطانية في تركيا.

2008هوجمت القنصلية الأمريكية في تركيا.

2009 هوجمت السفارة الصينية في تركيا على خلفية أحداث شغب أورومتشي.

2013 تفجير السفارة الأمريكية في تركيا.

2014 اختطاف 3 عمال صينيين من محطة حرارية في تركيا.

2015

اغتيال الصحفي السوري المعارض ناجي الجرف.

الاعتداء على سفارتي الصين وتايلاند في تركيا على خلفية شغب أورومتشي.

الاشتباه بهجوم على السفارة الأمريكية في تركيا من قبل حزب التحرير الشعبي.

2016 قتل السفير الروسي أندريه كارلوف لدى تركيا.

2018