الربيعة يستعرض برامج السعودية الإنسانية مع اليونيسف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أمس بالرياض، مع ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن سارة بيسولو نيانتي، جهود المركز وأعماله في جميع دول العالم، وما قدم من مشروعات في شتى المجالات للمواطنين اليمنيين المحتاجين خاصة الفئات الأكثر ضعفا، كالوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات، وتوفير اللقاحات، وبرنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين سبق أن جندتهم الميليشيات الحوثية، ورعاية الأيتام.

وأعربت سارة نيانتي عن تقديرها للعمل الإنساني المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعطائه البارز الذي شمل الأطفال المتضررين، وجهوده في حماية أطفال اليمن في مجالات الصحة والتغذية والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية.

على صعيد متصل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 350 سلة غذائية للنازحين من صنعاء إلى مأرب، استفاد منها 2100 شخص.