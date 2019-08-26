وقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الإعلام بالحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني أمس أن وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وجه الوحدات العسكرية كافة في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار.

وقال الإرياني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن ذلك جاء «استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية» في اليمن.

وتشهد هذه المحافظات معارك عنيفة بين قوات الجيش الحكومي، وقوات النخبة الشبوانية التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي.