الانتقالي: نجدد التزامنا بالشراكة مع التحالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء رحب المجلس الانتقالي الجنوبي أمس بدعوة السعودية والإمارات الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار في الجنوب والدخول في حوار سياسي. وقال المجلس، في بيان صحفي، إنه «في خضم هذه الحرب المستمرة التي تشنها الحكومة اليمنية على شعبنا الجنوبي وقضيته العادلة وإنجازاته الوطنية، وإزاء ما يتصاعد من عدوان غاشم تقوده قوى الحرب الشمالية مستهدفة هذه المرة محافظة شبوة وقوات نخبتها البطلة، نجدد التأكيد على أن شعبنا الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيحصن الجنوب من جماعات الإرهاب».



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