انتهاء أزمة الإعلامي تامر أمين وعودة برنامجه بعد حصوله على تصريح مزاولة المهنة

أحمد أبوعقيل

قدم الإعلامي تامر أمين، طلبا رسميا للانضمام إلى نقابة الإعلاميين، والحصول على تصريح مزاولة مهنة قائلاً أنه يحترم القانون ويلتزم بمعايير ميثاق الشرف الإعلامي، وإنه فور علمه بضرورة تقنين أوضاعه مع النقابة كان حريص على تقديم الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة والحصول على تصريح مزاولة المهنة، مشيدا بأداء القائمين على المنظومة الإعلامية..

يذكر أن الإعلامي تامر أمين تقدم بأوراقه بعد منعه من تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة النهار، وإيقافه عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين الحصول على تصريح مزاولة حتى لا يكون مخالف للقانون رقم 93 لسنه 2016 الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2، 19 من قانون النقابة المشار إليه.

وقال تامر أمين في تصريح خاص لـ"الوطن" إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أبلغه، في اتصال هاتفي، بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به.

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وشكر تامر أمين، النقابة، على سرعة إصدار التصريح، مضيفا: "بناء على هذا التصريح، وبعد توفيق الأوضاع، سأقدم حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، في الثامنة مساء".

أكد تامر أمين مُقدم برنامج "آخر النهار" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، أنه سيستأنف تقديم برنامجه في موعده الطبيعي، اعتبارًا من يوم الإثنين، دون التأثر بقرار الوقف الصادر من قِبل نقابة الإعلاميين، أمس الأحد.

وأشار إلى أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، قررت حفظ التحقيق، في الشكوى المُقدمة ضده، من قِبل المجلس القومي للمرأة.

وكان المجلس القومي للمرأة، تقدم بشكوى ضد تامر أمين بسبب حلقته التي استضاف فيها رانيا علواني لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة.