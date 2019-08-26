عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي ترامب على هامش قمة السبع ويؤكد ترسيخ قوة وعمق العلاقات بين البلدين

الموجز

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم، على هامش قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا.

وغرد السيسي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سعدت بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة، وأؤكد حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات".

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال النسخة الـ43 من قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، التي انعقدت السبت الماضي في مدينة بياريتز الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، على أن تستمر حتى اليوم الاثنين؛ وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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ويشارك في أعمال القمة الاقتصادية 24 وفدًا، من بينهم رؤساء الحكومات دائمة العضوية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ‎وبخلاف قادة الدول الدائمة، يشارك رؤساء دول وحكومات آخرون من مختلف البلدان كضيوف مدعوين.

وجّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي؛ لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الـ"G7"، والتي تشارك بها مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، في الصورة التذكارية للقادة المشاركين فى قمة مجموعة السبع g7، التى تعقد فى فرنسا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالى للاتحاد الافريقي، قد شارك في وقت سابق اليوم فى جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة الـ 7 وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة الـ 7 ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو.