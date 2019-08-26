وزير المال: أنجزت موازنة 2020 كاملة وسأقدمها الاسبوع المقبل

أعلن وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث تلفزيوني أنه "أنجزت موازنة 2020 كاملة وسأقدمها الاسبوع المقبل وأنا مستعدٌ لادخال تعديلات عليها"، مشددا على ان "موازنة الـ2020 يجب ان تتضمن اصلاحات أكثر من موازنة 2019".

وعن الاجتماعي الاقتصادي المزعم عقده، لفت الوزير خليل إلى انه "أعدّ ملفي بشكل كامل لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم ونأمل ألا يتحول الى "عصفٍ فكري""، مؤكدا انه "سنكشف النيات لأننا نريد نيات حسنة وارادة وقدرة".

عن تنيف "فيتش" الأخير، أشار إلى انه "سمعت ان التصنيفات لن تترك أثرا سلبيا على ​القطاع المصرفي​". ومن جهة أخرى، سأل "اتخذنا قرارامنذ سنة ونصفبشأن تلزيم ​دير عمار​ فأي أصبح؟ هل ينتظرون صفقة؟".