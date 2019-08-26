قيومجيان: مجلس الوزراء ليس مجلسا بلديا مع احترامي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعي للاجتماع غداً

اشار وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "​مجلس الوزراء​ ليس مجلسا بلديا مع احترامي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعي للاجتماع غداً في ​بيت الدين​ لبحث تداعيات الاعتداءين الاسرائيليين الأخيرين في الضاحية و​قوسايا​".

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