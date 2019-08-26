جهاد ذبيان: أجواء لبنان باتت في عهدة المقاومة

لفت رئيس تيار ​صرخة وطن​ ​جهاد ذبيان​ أنه "بات واضحاً بعد كلام أمين عام ​حزب الله​ الذي تلا العدوان على الضاحية أن أجواء ​لبنان​ باتت في حماية ​المقاومة​، وطائرات العدو لم تعد بمأمن وهذا ما بات يحسب له العدو ألف حساب، لا سيما بعد العدوان الأخير، والذي أعطى المقاومة الحق المشروع لحماية السماء بعدما باتت المقاومة قادرة على حماية البر والبحر".

وأشار ذبيان الى أنه "للمقاومة كامل الحق في الرد والذي سيكون حاسما وحازماً وإنطلاقا من الأراضي اللبنانية وفق ما أعلن الأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​، في ظل ما يقوم به العدو الإسرائيلي من إستهداف للمقاومين في ​سوريا​، أما لمن يشككون في رد المقاومة وشكله فنقول لهم أنه هذا الأمر رهن بتوقيت المقاومة وقائدها، لكن الواضح أن العدو وصلته الرسالة بشكل واضح وبعد خطاب السيد نصرالله دخل جنود العدو الى مخابئهم ونزل المستوطنون الى الملاجىء".

من جهة ثانية نوه ذبيان بموقف السيد نصرالله في ما خص الملف الأمني الداخلي لجهة إعلانه دعم ​الجيش اللبناني​ في مهمته بمنع الإنفلات الأمني الحاصل، وهذا ما يشكل الرد الواضح والصريح على الذين يشككون بموقف المقاومة في بسط سلطة ​الدولة​ ونفوذها على كامل التراب اللبناني.

كذلك دعا الى "ملاقاة دعوة السيد نصرالله في الشأن الحياتي والمطلبي، حيث أكد أننا سنعتصم عندما يستدعي الأمر من أجل المطالبة بالملفات الحياتية، وهذا دليل على أن المقاومة تهتم بالملفات الحياتية التي تهم حياة اللبنانيين الى جانب عملها الأمني والعسكري، ونحن سنكون الى جانب المقاومة في الشأن المطلبي الحياتي، كما نقف الى جانبها في مواجهة العدو الإسرائيلي".