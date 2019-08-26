النشرة: جريح في حادث صدم قرب مسجد الزعتري في صيدا

أفاد مراسل النشرة في صيدا ان سيارة من نوع هيونداي حمراء اللون صدمت المواطن (صبحي م.) وهو في العقد السادس من عمره قرب مسجد الزعتري في صيدا.
وعلى الفور حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الصليب الاحمر اللبناني وعملوا على اسعاف الجريح ونقله للى مركز لبيب الطبي في صيدا للمعالجة.
كما حضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.
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