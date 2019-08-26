كبارة هنأ الامن العام في عيده: اللواء ابراهيم رجل المهمات الصعبة

هنأ النائب ​محمد كبارة​ ​الأمن العام​ في عيده ال74 ، وتوجه إلى عناصر ورتباء ومفتشي وضباط ​الامن العام​ بالتحية على "الجهود التي يبذلونها لخدمة ​لبنان​ واللبنانيين". ونوه "بالدور الذي يضطلع به المدير العام ​اللواء عباس إبراهيم​، الذي أصبح فعلا رجل المهمات الصعبة".

وقال كبارة: "إن الأمن العام تحول من جهاز إداري، إلى مؤسسة أمنية ـ إدارية وطنية تنجز مهمات عديدة في حماية الاستقرار اللبناني على المستويين الأمني والسياسي". اضاف "هنيئا للأمن العام بعيده، وهنيئا للبنان بهذه المؤسسة العريقة التي تحظى باحترام اللبنانيين وتقدير ​العالم​".



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