علمت قناة الـ"OTV" انه "ورد للمديرية العامة للجمارك معلومات تفيد بان هناك شبكة تقوم بابتزاز مؤسسات تجارية منتحلين صفات رسمية ويتصلون بشركات سائلة إياها عن بياناتها الجمركية وتعمل على تهديدها من أجل دفع ​المال​"، مشيرةً إلى أنه "بعد مراقبة أكثر من شركة تجارية تمكنت المديرية رصد أحد أفراد الشبكة وقررت متابعة مراقبته بدل من اعتقاله حتى ظهر ان جزء من هذه اتصالاته كان ترده من ​سجن رومية​ وبعد تحديد هوية المتصل من داخل السجل عُلم انه المحرك وهو موقوف بتهم نصب واحتيال وقررت توقيف الأول وفي 24/7/2019 تم القاء القبض عليه متلبسا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر OTV: الجمارك قبضت على شبكة تعمل على ابتزاز مؤسسات تجارية منتحلين صفات رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.