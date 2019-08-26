طوني فرنجية أمل أن تتم معالجة مشكلة النفايات باسرع وقت

امل النائب طوني فرنجية ان "تتم معالجة مشكلة النفايات باسرع وقت"، لافتا الى ان "العمل جار في هذا الاطار على عدة مستويات. وتم التوصل الى حلول عديدة تمت عرقلتها في مراحلها الاخيرة".
واذ تحفظ عن الحديث في موضوع النفايات "لانها بدأت تأخذ بعدا طائفيا وسياسيا"، اكد خلال مأدبة غداء تكريمية، اقامها على شرفه رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير في منزله في اهدن، وقوفه الى "جانب رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات لايجاد الحلول والتخلص من هذه المشكلة التي نعمل على حل مؤقت لها، بالتوازي مع العمل على حل مستدام كي لا نقع مجددا في هذه المشكلة".
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