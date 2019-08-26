NBN: الحريري طلب من سفراء الدول الخمس الضغط على اسرائيل لوقف اعمالها العدوانية

كشفت مصادر مقربة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لقناة الـ"NBN" أن "هناك قلقا من أن يكون هناك تطورات ازاء الاعتداءات ال​اسرائيل​ية المتواصلة وهذا ما دفع الحريري إلى استدعاء سفراء مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في ​مجلس الأمن​ من اجل ابلاغهم حول هذه التطورات".

ولفتت إلى أن "الحريري كان واضحا جداً بكلامه مع السفراء وان هناك خطر حقيقي سيكون لا فقط على ​لبنان​ بل على المنطقة كلها في حال تطورت الاحداث الاخيرة"، مشيرةً إلى أن "الحريري أبلغ السفراء أنه عليهم تحمل المسؤولية للضغط على اسرائيل من أجل عدم الذهاب إلى أي عمل عدواني آخر".