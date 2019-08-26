كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة الـ"NBN" أن "هناك قلقا من أن يكون هناك تطورات ازاء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة وهذا ما دفع الحريري إلى استدعاء سفراء مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن من اجل ابلاغهم حول هذه التطورات".
ولفتت إلى أن "الحريري كان واضحا جداً بكلامه مع السفراء وان هناك خطر حقيقي سيكون لا فقط على لبنان بل على المنطقة كلها في حال تطورت الاحداث الاخيرة"، مشيرةً إلى أن "الحريري أبلغ السفراء أنه عليهم تحمل المسؤولية للضغط على اسرائيل من أجل عدم الذهاب إلى أي عمل عدواني آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر NBN: الحريري طلب من سفراء الدول الخمس الضغط على اسرائيل لوقف اعمالها العدوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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