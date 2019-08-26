عسلي: حركة الاسواق اليوم كانت طبيعية ولم تتأثر بالتصنيف الائتماني

أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الإقتصادية ​فادي عسلي​ في حديث تلفزيوني ان "حركة الاسواق اليوم كانت طبيعية ولم تتأثر بالتصنيف الائتماني والتخفيض الذي حصل من قبل وكالة "فيتش".

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