عبيد: هذا الوقت هو وقت طرق باب مجلس الأمن الدولي

سأل النائب جان عبيد "إذا لم تكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لهذه الساعة، فأي ساعة تكون ساعة التوجه إليها ومخاطبتها في العدوان علينا؟ وقد انضممنا إليها تحت مقدمات وأهداف وأجور. فلنحاول أن نستفيد بقدر ما ندفع من الأكلاف، ولنبتدع في القادرين والمولجين بالتوجه إليها مع ثقافتهم وحججهم".
وأكد في حديث تلفزيوني أن "هذا الوقت هو وقت طرق باب مجلس الأمن الدولي وإعلاء الصوت في الطرق والخطاب. أما الإعداد لوسائل وسياسات ومواجهات وقدرات أخرى، فلها أولياؤها ولا نتركنهم أيضا سادرين أو مرتاحين".
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