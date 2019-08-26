باسيل تسلّم نسخا عن أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد

تسلم وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ نسخا عن أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد في ​لبنان​ تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق، الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​. والسفراء الجدد هم: - ​الهند​ سهيل آجاز خان. - ​البرتغال​ ماريا مانويللا فريتاس بايروس. - ​نيوزيلندا​ غريغ ديفيد لويس. - ​غواتيمالا​ لويس راوول استيفيز لوبيز. - ​جورجيا​ زازا كانديلاكي. - ​البوسنة والهرسك​ ماتو زيكو. - ​البيرو​ بول باريديس بورتيلا.

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