الرئيس الإندونيسي: نقل عاصمة أندونيسيا من جاكرتا إلى شرق جزيرة بورنيو

أعلن الرئيس الإندونيسي ​جوكو ويدودو​ أن "موقعاً في شرق جزيرة بورنيو اختير لنقل العاصمة السياسية للبلاد اليه، وذلك بديلا من ​جاكرتا​، المدينة الضخمة المكتظة والمهددة بارتفاع مستوى ​المياه​"، موضحاً أن "الموقع اختير أولاً، لأنه ليس معرضاً كثيراً للكوارث الطبيعية، مثل ​الفيضانات​ والهزات الأرضية وموجات ​تسونامي​ وثوران البراكين، علما ان جزءاً كبيراً من الأرخبيل الإندونيسي يقع على حزام نار ​المحيط الهادئ​".

وأشار إلى أن "الموقع الجديد في ولاية كاليمانتان الشرقية اختير لأن موقعه استراتيجي، في وسط ​إندونيسيا​".