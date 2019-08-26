رئيس البرازيل: التعامل مع بلادنا على أنها مستعمرة يمثل هجوم على سيادتنا

أعلن الرئيس ​البرازيل​ي، ​جايير بولسونارو​ أن فكرة تشكيل ائتلاف دولي لإنقاذ ​غابات الأمازون​ المطيرة سيكون تعاملا مع البرازيل على أنها "مستعمرة أو أرض حرام". ووصف الاقتراح بأنه هجوم على سيادة البلاد.

وتساءل بولسونارو عن "النوايا المستترة وراء محاولات الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ حشد الدعم لخطة عمل دولية للمساعدة في حماية الأمازون".

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