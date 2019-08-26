أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن "فرنسا لم يكن لديها أي نية لترتيب لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية".
وقام ظريف امس بزيارة غير معلنه إلى بياريتس حيث التقى بمسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: فرنسا لم يكن لديها أي نية لترتيب لقاء بين ظريف وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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