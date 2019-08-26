لودريان: فرنسا لم يكن لديها أي نية لترتيب لقاء بين ظريف وترامب

أكد وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ أن "​فرنسا​ لم يكن لديها أي نية لترتيب لقاء بين وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش قمة ​مجموعة السبع​ في مدينة بياريتس الفرنسية".

وقام ظريف امس بزيارة غير معلنه إلى بياريتس حيث التقى بمسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين.