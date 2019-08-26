"والا": جيش إسرائيل أرسل تعزيزات للشمال تحسبا لرد سوري أو إيراني أو لبناني

أفاد موقع "والا" الاسرائيلي بأن "​الجيش الإسرائيلي​ أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود الشمالية، تأهبا لأي رد من ​إيران​ و​سوريا​ و​لبنان​، إثر الهجوم الذي شنته ​تل أبيب​ على دمشق"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز الحدود الشمالية في ضوء التهديدات للرد على الهجوم في سوريا، بعد التصعيد الأخير في المنطقة".

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