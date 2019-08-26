الدفاع التركية: مقتل 7 مسلحين من "العمال الكردستاني"شمال العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بان "​القوات التركية​ تمكنت من قتل 7 مسلحين من حزب "العمال الكردستاني" في إطار عملية "المخلب-3" الجارية ب​شمال العراق​"، موضحةً أن "عملية "المخلب-3"، تسير بنجاح، وأن المسلحين السبعة، تم قتلهم عبر غارة جوية".

وفي بيان لها، لفتت الدفاع التركية إلى أن "عدد المسلحين الذين تم تحييدهم في إطار "المخلب-3"، ارتفع إلى 22 مسلحا".