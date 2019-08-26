وزير الخارجية الصيني: الصين شريك إيران الاستراتيجي

أكد رئيس الدبلوماسية ​الصين​ية ​وانغ يي​ خلال لقائه نظيره الايراني ​محمد جواد ظريف​ "أهمية العلاقات الثنائية الرفيعة المستوى بين الصين و​إيران​".

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