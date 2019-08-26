وزير الخارجية البحريني: ضرب إيران وأذرعها هو دفاع عن النفس

رأى وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد أن "توجيه ضربات ل​إيران​ وأذرعها، هو دفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، ب​الحرس الثوري​ و​حزب الله​ وقوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ وذراعها جماعة الحوثي في ​اليمن​ وغيرها".

وأكد أنه "لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس"، مشيراً إلى ان "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق ​الأمم المتحدة​ تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".