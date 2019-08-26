وزير الخارجية البحريني: ضرب إيران وأذرعها هو دفاع عن النفس

رأى وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد أن "توجيه ضربات لإيران وأذرعها، هو دفاع عن النفس"، مشيراً إلى أن "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بالحرس الثوري وحزب الله وقوات الحشد الشعبي في العراق وذراعها جماعة الحوثي في اليمن وغيرها".
وأكد أنه "لا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم، إنه دفاع عن النفس"، مشيراً إلى ان "المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".
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