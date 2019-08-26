ترمب قد يدعو بوتين إلى القمة المقبلة لمجموعة السبع

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بياريتس: اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين، في ختام قمة مجموعة السبع، انه قد يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى القمة المقبلة للمجموعة التي ستعقد العام 2020 في الولايات المتحدة رغم استبعاد روسيا منذ 2014.

وقال ترمب ردا على سؤال عن حضور بوتين "قد ادعوه بالتأكيد"، بعدما دعا الى اعادة ضم روسيا للمجموعة رغم معارضة الدول الاوروبية.

واوضح انه يجهل ما اذا كان الرئيس الروسي سيقبل الدعوة.